В Мордовии полицейские устанавливают личность неизвестного пациента психиатрической больницы

Полицией в Мордовии устанавливается личность неизвестного больного, находящегося на лечении в Республиканской психиатрической больнице с 1982 года. Как отмечается, данный гражданин не может сообщить о себе сведений.

Приметы: ориентировочный возраст около 60 лет, худощавого телосложения, рост 157 см, глаза серые, волосы темно-русые, редкие, на лбу залысина, сутулится.

На правом предплечье татуировка-надпись «Галя», пальцы обеих стоп ампутированы.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой об оказании содействия в установлении личности данного гражданина. Если вам, что-либо известно, просьба сообщить по телефонам: 38-59-56, 8-987-692-63-64 или 102.