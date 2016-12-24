«Мордовский фермер» ответит в суде за публичные призывы к террористической деятельности

52-летний житель Краснослободского района Мордовии предстанет перед судом за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Противоправная деятельность этого персонажа в прошлом году была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ.

По данным следствия, в феврале и марте прошлого года мужчина, используя радиопередающее оборудование с дальностью трансляции до 10 тысяч километров и позывной «Мордовский фермер», осуществлял публичные призывы к насильственной смене действующей власти РФ.

Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.