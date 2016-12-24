В Мордовии откроются новые образовательные «Точки роста»

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В 2023 году в Мордовии откроются еще 30 новых центров образования «Точка роста». Они будут располагаться в сельской местности и малых городах. Это станет возможным благодаря нацпроекту «Образование». На базе таких центров будут проводиться уроки биологии, физики, химии, а также курсы дополнительного образования.
На приобретение современного оборудования для лабораторий центров будет выделено 65,8 млн рублей. На эти средства будут закуплены цифровые лаборатории по естественно-научным дисциплинам, цифровые микроскопы, робототехнические наборы, современные ноутбуки и многофункциональные устройства.
Центр «Точка роста» – современное образовательное пространство в общеобразовательной организации для практического изучения учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей.
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