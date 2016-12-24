Два года особого режима дали заключенному мордовской колонии за покушение на мошенничество

Суд вынес приговор 38-летнему заключенному мордовской колонии-поселения. Отбывающий срок за разбой товарищ пытался раскрутить других сидельцев на деньги, обещая облегчить им тюремный режим.

В ходе расследования было установлено, что в июне 2022 года этот персонаж в своей среде распространил информацию о якобы имеющихся у него возможностях по переводу заключенных на облегченные условия отбывания наказания. За эту «услугу» он просил 400 тысяч рублей.

Один из корешей купился на этот «развод». Но мошенническую операцию «решалы со связями» прервали сотрудники УФСБ по РМ - при попытке получения денег в размере 200 тысяч рублей он был задержан.

В отношении предприимчивого сидельца было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. Суд признал его виновным, и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний отмерил 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.