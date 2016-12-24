Жители Мордовии могут получить бесплатные консультации по горячим линиям в Росреестре

В январе 2023 года жители Мордовии могут получить бесплатные консультации по вопросам Росреестра. Для этого открыты горячие линии, которые будут работать с 9.00 до 12.00.



12 января – государственный кадастровый учет объектов недвижимости, тел.8(8342) 23-24-19



16 января – исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН 8(8342) 47-35-26



20 января – государственная регистрация прав на объекты недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-18



26 января – осуществление государственного земельного надзора, тел. 8(8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49



«Горячие линии позволяют максимально оперативно решать вопросы. Специалисты Управления всегда готовы к диалогу с гражданами и профессиональным сообществом», – отметила руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.