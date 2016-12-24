В Мордовии из-за сильных морозов отменили занятия в школах

По информации Министерства образования РМ, 9 января из-за сильных морозов отменены занятия в школах по всей республике. Учебный процесс в это время организуют в дистанционном формате.



Как отмечается, 9 января 2023 года по решению органов местного самоуправления в связи с понижением температуры воздуха отменены занятия и переведены на дистанционный режим обучения школьники:

с 1 по 9 класс в г.о. Саранск, Рузаевском (городские школы), Ковылкинском (городские школы), Инсарском (городские школы), Зубово-Полянском (отдельные школы) и Торбеевском (отдельные школы) муниципальных районах

с 1 по 11 класс - в остальных муниципальных районах и сельских школах.

Отмена учебных занятий в школах республики в связи с понижением температуры происходит года с учетом данных Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по решению органов местного самоуправления при следующем температурном режиме:

в городских школах:

-25° и ниже (1-4 классы),

-30° и ниже (1-9 классы),

-32° и ниже (1-11 классы),

в сельских школах:

-24° и ниже (1-4 классы),

-28° и ниже (1-9 классы),

-30° и ниже (1-11 классы).

Отмена занятий 1-й и 2-й смен происходит с утра. Информация об отмене учебных занятий размещается с 06:30 до 7:00 ч. на официальном сайте Министерства образования Республики Мордовия и официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях.



