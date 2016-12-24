Юная Полина из Саранска получила в подарок от Главы Мордовии микроскоп!

«Ёлка желаний» — ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Глава Мордовии Артём Здунов присоединился к благотворительному проекту «Мечтай со мной» и в канун Нового года пригласил в гости пятилетнюю Полину из Саранска, чтобы исполнить её желание.



Мечта Полины, о которой она вместе с мамой, Ольгой Александровной написала на сайте проекта, была необычной для маленькой девочки. Полина попросила у Деда Мороза настоящий микроскоп! Артёму Здунову ребенок пояснил – чтобы рассматривать микробы, плохие и хорошие. Как выяснилось, Полина с самого раннего возраста интересуется изучением насекомых и микроорганизмов. Глава Мордовии оценил такое стремление и предложил организовать для детсадовской группы, в которой обучается Полина, мастер-класс от специалистов по борьбе с микробами. «В Саранске есть завод Биохимик, там производят препараты, которые противодействуют «плохим» бактериям и вирусам. Думаю, вам будет, о чем поговорить. Вместе опыты проведете, будет интересно!» - пообещал Артём Здунов.



А домашний микроскоп теперь у Полины есть – желание ее исполнилось! После встречи с Главой республики гостья была так воодушевлена, что исполнила для Деда Мороза, встреченного в стенах Дома Республики с новогодним подарком, песню «Смуглянка». Аплодисменты были вполне заслужены – так эмоционально и трогательно выступила Полина.