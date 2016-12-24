В саранском суде рассмотрят дело организатора лопнувшего кооператива

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя потребительского кооператива «Надежный», обвиняемого в хищении денежных средств пайщиков. За мошенничество в особо крупном размере перед судом предстанет 30-летнеий житель Чебоксар. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как было установлено в ходе расследования, в 2019 году оборотистый товарищ открыл на улице Пролетарской в Саранске офис потребительского кооператива «Надежный». Там у людей принимали деньги под обещание выплат высоких процентов по «вкладам». Потерпевшие заключали договоры добровольного внесения паевых взносов с начислением доходности от 10% до 16% годовых. Суммы вкладов варьировались от 100 тысяч рублей до 5 миллионов.

С развитием бизнеса на доверчивых пайщиках мужчина открыл еще четыре филиала потребительского кооператива, расположенных в Кирове, Мурманске, Сыктывкаре и Чебоксарах.

На первоначальном этапе делец создавал видимость исполнения обязательств по договорам, что приводило к привлечению все новых и новых клиентов. Некоторые из них после первого вклада вносили последующие, предполагая увеличить таким образом свои доходы.

В сентябре 2021 года кооператив «Надежный» лопнул, а потерпевшие стали обращаться в полицию. Обвиняемый был задержан сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.