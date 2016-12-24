В Темниковской школе открылся спортивный зал «Самбо»

Репортер

В Темниковской средней образовательной школе имени Героя Советского союза А.И.Семикова состоялось знаменательное событие -  открылся спортивный зал «Самбо» . Юные самбисты района получили долгожданный собственный оборудованный дом. Это стало возможным благодаря проекту «Самбо в школы», который реализуется в рамках соглашение о сотрудничестве Мордовии и Всероссийской федерацией самбо.  

Разделить радость с юными самбистами приехал Глава Мордовии Артём Здунов. Он  назвал символичным то, что вид спорта, который зародился в нашей стране, получил развитие на славной Темниковской земле. 

«У нас в республике  600 человек уверенно занимаются самбо, теперь в нашем полку прибыло за счет самбистов из Темникова. Желаю успехов всем, кто занимается этим видом спорта  - он учит быть мужественным, смелым и внимательным» - сказал Артём Здунов. 

Стоит отметить, что за полгода реализации в Мордовии партпроекта «Zа самбо» уже прошло 6 турниров регионального уровня, причем в занятие этим видом спорта вовлекаются как юноши, так и девушки. В октябре наша республика присоединилась к Всероссиской открытой тренировке по самбо. МГУ им.Н.П.Огарева и Педагогический университет им. Евсевьева подключились к Всероссиской проекту «Самбо в вузы».

В следующем году в Мордовии запланировано 7 спортивных соревнований по самбо среди девушек и юношей всех возрастов. Судя по мастерству, продемонстрированному на ковре нового спортзала, ребята из Темниковского района смогут претендовать на призовые места не только на республиканских соревнованиях, но и на состязаниях самбистов за пределами республики.

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