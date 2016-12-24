В Саранске инкассатор ответит в суде за гибель напарника в пьяном ДТП

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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Как сообщает прокуратура РМ, в Саранске перед судом предстанет работавший инкассатором житель Курской области. Он будет отвечать за гибель летом этого года своего напарника в пьяном ДТП.
По данным следствия, 29 июня этого года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения уснул за рулем броневика «ЕВРАКОМ 2840-08 ФЕНИКС». Неуправляемый фургон врезался в фонарный столб на улице Полежаева в столице Мордовии.
В результате ДТП 61-летний пассажир-экспедитор, проживающий в Ставропольском крае, с тяжелыми травмами также в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован в больницу. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении.
45-летнему мужчине вменяют ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
В сообщении прокуратуры особо указывается, что за совершение указанного преступления предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами до 3 лет.
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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
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