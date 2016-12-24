В Саранске инкассатор ответит в суде за гибель напарника в пьяном ДТП

Как сообщает прокуратура РМ, в Саранске перед судом предстанет работавший инкассатором житель Курской области. Он будет отвечать за гибель летом этого года своего напарника в пьяном ДТП.

По данным следствия, 29 июня этого года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения уснул за рулем броневика «ЕВРАКОМ 2840-08 ФЕНИКС». Неуправляемый фургон врезался в фонарный столб на улице Полежаева в столице Мордовии.

В результате ДТП 61-летний пассажир-экспедитор, проживающий в Ставропольском крае, с тяжелыми травмами также в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован в больницу. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении.

45-летнему мужчине вменяют ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В сообщении прокуратуры особо указывается, что за совершение указанного преступления предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами до 3 лет.