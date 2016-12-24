Преподаватель и студентка из Мордовского педагогического университета стали победителями акции «Марафон общения»

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» назвала победителей акции «Марафон общения», которая проходила для студентов и преподавателей педагогических вузов с 1 ноября по 10 декабря.

Участникам акции было необходимо установить «VK Мессенджер» и использовать учебный профиль «Сферум» для работы – создавать чаты, переписываться и обмениваться файлами.

В число победителей вошел преподаватель психологии Михаил Каргин из МГПУ им. М.Е. Евсевьева. Также победителями стали преподаватели Ольга Брыскина и Юлия Набок из Самарского социально-педагогического университета, Елена Банникова из Оренбургского педагогического университета, Анна Славгородская из педагогического университета им. А.И. Герцена и Наталья Курганова из Омского государственного педагогического университета.

Среди студентов победительницей стала Александра Хазова из МГПУ им. М.Е. Евсевьева, а также Полина Парамонова и Диана Мандрина из Самарского социально-педагогического университета, Камила Жакупова и Маргарита Харченко из Омского государственного педагогического университета.

Гендиректор разработавшей «Сферум» компании ООО «Цифровое образование» Рубен Акопов поздравил победителей и поблагодарил их за участие. Все они получили в подарок смартфоны для личного пользования.