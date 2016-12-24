В Мордовии под суд пойдет подпольный табачный воротила

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность жителя г. Саранска, причастного к обороту немаркированной табачной продукции.

Установлено, что 60-летний мужчина в апреле 2022 года приобрел посредством сети интернет контрафактную табачную продукцию для дальнейшего сбыта предпринимателям региона. Огромную партию различных сигарет ему доставили в Саранск, где фигурант складировал их в арендованном помещении, расположенном в Пролетарском районе.

В июне этого года мужчина реализовал часть товара индивидуальному предпринимателю. При этом стоимость одной пачки сигарет составила от 40 до 60 рублей. Но потом эта подпольная лавочка была прикрыта.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было изъято в общей сложности более 103 тысяч пачек сигарет различных марок. Согласно заключению экспертизы, общая стоимость данной продукции составляет более 11,5 млн рублей.

На основании переданных материалов УФСБ на подпольного дельца было возбуждено и расследовано уголовное дело за спекуляцию немаркированными табачными изделиями в особо крупном размере. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе следствия обвиняемый вину признал в полном объеме. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.