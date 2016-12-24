Судебные приставы Мордовии опубликовали своеобразный «хит-парад» должников по алиментам

По информации УФССП по РМ, судебными приставами республики разыскиваются граждане, уклоняющиеся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

В списках разыскиваемых значится Байков Владимир Геннадьевич, 31.01.1981 года рождения. По решению суда гражданин обязан выплачивать ¼ часть от доходов на содержание сына 2012 года рождения. Длительный период времени мужчина работал в Москве, алименты удерживались из его заработной платы. В июне 2021 года он уволился, выплаты, соответственно, прекратились. С тех пор мальчик получил от папы лишь три платежа — 30 копеек, 192 рубля и пять тысяч рублей. Долг гражданина по состоянию на 1 декабря превышает 685 тысяч рублей.

Разыскивается Ломакин Сергей Михайлович, 26.05.1986 года рождения. Исполнительный документ о взыскании с гражданина алиментов в пользу сына 2016 года рождения находится на исполнении менее двух лет. За все это время официально должник не работал, положенные алименты не перечислял. С арестованного счета было списано лишь пять платежей: самая маленькая сумма - 72 копейки, максимальная — 1700 рублей. Общая сумма его долга составляет 909 тысяч.

Устанавливается местонахождение Пуганцева Владимира Сергеевича, 04.09.1984 года рождения. По суду он обязан перечислять денежные средства на содержание сыновей 2006, 2010 и 2015 годов рождения. Мужчина уволился незадолго до предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов и на протяжении полугода мер по выплате денежных средств не предпринимает. Его долг равен почти 230 тысячам рублей.

В должниках значится Большаков Денис Владимирович, 24.01.1986 года рождения, который является отцом троих детей. Длительный период алименты удерживались из заработной платы, пока около трех лет назад мужчина не уволился и не уехал в Москву, якобы, на заработки. Но дети денег так и не увидели. За это время старшему сыну от первого брака исполнилось 18 лет. Горе-отец должен выплатить ему почти 150 тысяч рублей. Еще двоим сыновьям уже от второго брака он задолжал больше полумиллиона рублей.

Демин Павел Викторович, 08.02.1984 рода рождения, позабыл о двоих детях. Исполнительное производство о взыскании с него алиментов в пользу сына 2010 года рождения возбуждено еще в 2015 году. Почти сразу гражданин стал скрываться от сотрудников ведомства, денежные средства на содержание ребенка не платил. С его арестованного счета в текущем году дважды было списано немногим более двух тысяч рублей. Общая сумма долга составляет 999 699 тысяч.

В конце 2020 года на исполнение поступил еще один исполнительный документ о взыскании алиментов, только уже в пользу дочери от второго брака. Девочке в этом году исполнилось 6 лет, в качестве «подарков» от папы за год она увидела лишь два платежа по 3 и 2 тысячи рублей. На сегодняшний день девочка недополучила от папы 370 тысяч.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия просит оказать содействие в розыске данных граждан. Информацию можно сообщить по телефонам: 8(8342)29-70-15 или 8927-182-71-09.