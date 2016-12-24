Цены на электроэнергию в России держатся в рамках допустимых значений

Стоимость электроэнергии в нашей стране не показывает глобальных колебаний, однако некоторые СМИ уже успели раздуть из этого целую историю, заявив, что цены в этом декабре достигли исторического максимума.

«Оптовые цены на электроэнергию в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал) снова вернулись к росту: с начала декабря показатель увеличился примерно на 12% год к году, – пишет «Коммерсантъ». – Самое заметное увеличение цен на рынке на сутки вперед (РСВ) произошло с 19 по 26 декабря: индекс, по оценкам “Ъ”, вырос на 20,6% год к году, до 1,7 тыс. руб. за 1 МВт•ч. А в субботу 24 декабря был побит исторический рекорд цены: индекс составил более 1,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч, превысив предыдущий максимум от 9 августа 2021 года».

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов дал пояснения по сложившейся ситуации.

«В погоне за громким заголовком пропустили суть, – написал он в официальных аккаунтах Министерства. – Тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке. Индексация тарифов для населения происходит согласно параметрам прогноза социально-экономического развития России. Накопленным итогом с начала года оптовые цены, по которым электроэнергию покупают промышленные потребители, существенно ниже инфляции».

Николай Шульгинов добавил, что ориентироваться на изменение цен в моменте некорректно, их динамика зависит от структуры выработки электроэнергии и уровней спроса\предложения. Цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора – конкурентоспособность ценовых заявок. Пиковые значения были локальны и непродолжительны. Уже с 25 декабря цены вернулись к обычным для этого периода значениям.