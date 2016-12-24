На трассе в Мордовии произошло ДТП с четырьмя автомашинами

По данным Госавтоинспекции республики, 28 декабря на дороге в Торбеевском районе водитель на внедорожнике спровоцировал ДТП, в котором «отметились» четыре автомашины.

Как сообщается, в 16:40 на федеральной трассе М-5 «Урал» 38-летний мужчина за рулем автомобиля «Hyundai Santa Fe» при выполнении обгона совершил столкновение с обгоняемой им автомашиной «ВАЗ-21093», в результате чего «девятку» отбросило на полосу встречного движения. Здесь легковушка попала под грузовую «Газель», после этого машину отбросило уже на «УАЗ Патриот», который двигался за иномаркой «Hyundai Santa Fe».

Этот автомобильный «боулинг» плохо закончился для управлявшей «ВАЗ-21093» женщины - 38-летняя пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в Торбеевскую ЦРБ. По информации ГИБДД, водители находились за рулем трезвыми.