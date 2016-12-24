На трассе в Мордовии произошло ДТП с четырьмя автомашинами

«Пусть она прослужит как можно дольше!»
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
По данным Госавтоинспекции республики, 28 декабря на дороге в Торбеевском районе водитель на внедорожнике спровоцировал ДТП, в котором «отметились» четыре автомашины.
Как сообщается, в 16:40 на федеральной трассе М-5 «Урал» 38-летний мужчина за рулем автомобиля «Hyundai Santa Fe» при выполнении обгона совершил столкновение с обгоняемой им автомашиной «ВАЗ-21093», в результате чего «девятку» отбросило на полосу встречного движения. Здесь легковушка попала под грузовую «Газель», после этого машину отбросило уже на «УАЗ Патриот», который двигался за иномаркой «Hyundai Santa Fe».
Этот автомобильный «боулинг» плохо закончился для управлявшей «ВАЗ-21093» женщины - 38-летняя пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в Торбеевскую ЦРБ. По информации ГИБДД, водители находились за рулем трезвыми.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи