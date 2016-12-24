Женщины из мордовской колонии научились гончарному делу

Мордовия, что творилось?
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В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ мастерицам в неволе вручили сертификаты об окончании курсов «Основы гончарного дела».
Как отмечает пресс-служба ведомства, осужденные дамы из исправительной колонии № 2 в ходе занятий в Школе гончара освоили основы непростого ремесла. Они несколько месяцев проходили обучение в рамках грантового проекта «Спасение в творчестве».
Начав практически с чистого листа, ученицы со своими преподавателями - Виктором Дыриным, Виталием Сарановым и Алиной Дзядевич - прошли полный курс начинающего гончара, что называется, на одном дыхании. К слову, у многих женщин в скором времени заканчиваются сроки отбывания наказания и на свободе новые навыки могут пригодиться.
Перед вручением сертификатов была проведена выставка работ, на которой и были подведены итоги реализации проекта.
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Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
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