Женщины из мордовской колонии научились гончарному делу

Репортер

В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ мастерицам в неволе вручили сертификаты об окончании курсов «Основы гончарного дела».

Как отмечает пресс-служба ведомства, осужденные дамы из исправительной колонии № 2 в ходе занятий в Школе гончара освоили основы непростого ремесла. Они несколько месяцев проходили обучение в рамках грантового проекта «Спасение в творчестве».

Начав практически с чистого листа, ученицы со своими преподавателями -  Виктором Дыриным, Виталием  Сарановым и Алиной Дзядевич - прошли полный курс начинающего гончара, что называется, на одном дыхании.  К слову, у многих женщин в скором времени заканчиваются сроки отбывания наказания и на свободе новые навыки могут пригодиться. 

Перед вручением сертификатов была проведена выставка работ, на которой и были подведены  итоги реализации проекта.

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