«Таких достижений за последнее десятилетие у нас не было»

28 декабря в Доме Республики вручили высокие государственные награды лучшим представителям строительного комплекса и дорожного хозяйства.



Глава Мордовии поблагодарил строителей за слаженную работу, благодаря которой все объекты этого года сданы вовремя. И в целом строительный и дорожный комплекс завершают год с положительной динамикой. За 10 месяцев в республике выполнено строительно-монтажных работ почти на 25 млрд. рублей – это более 10% роста к прошлому году. В рамках нацпроекта «Жилье» по итогам года в Мордовии будет построено 342 тысячи квадратных метров жилья – это тоже больше, чем в прошлом году. Еще одно значимое направление – реализация программы переселения граждан из аварийного жилья. В этом году построено пять жилых домов, расселено 24 тысячи квадратных метров жилья, в новые квартиры переехали более 1200 человек.



Очень много сделано по объектам социальной инфраструктуры – в общей сложности построено, реконструировано или отремонтировано 27 учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Кроме того, в рамках федеральной программы «Стимул» построено 15 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, завершено строительство дороги и инженерных сетей в поселке Николаевка.



Из резервного фонда Правительства России выделена субсидия на строительство тепловых сетей в районе «Леруа Мерлен» для будущей жилой застройки.



«Подчеркну, что все выполненные работы очень востребованы жителями республики, - сказал Артём Здунов. - И сейчас при поддержке Президента Владимира Владимировича Путина и его поручений Правительству России, через политику малых дел мы исполняем наказы людей».



На следующий год строительная программа не менее масштабная. 1 сентября 2023 года должна открыться новая большая школа в микрорайоне «Юбилейный». Начнется возведение школы в селе Белозерье Ромодановского района.



При этом продолжится и решение проблем с объектами незавершенного строительства. «Долгострои - это бич республики, с которым надо бороться», - подчеркнул Артём Здунов. Их много - но работа по ним идет. В следующем году будет достроен Ледовый дворец в г. Ковылкино. Предстоит завершить строительство мусоросортировочного комплекса в Саранске, куда были вложены большие средства.

Не менее масштабные задачи решаются в дорожном хозяйстве. В этому году объем дорожно-строительных работ в республике вырос в два раза. Значительно увеличился республиканский дорожный фонд.



«Это стало возможным благодаря серьезной поддержке федерального центра. Мы глубоко признательны нашему Президенту за огромную помощь в развитии дорожной инфраструктуры Мордовии», - сказал Артём Здунов.



Из важных проектов этого года можно выделить второй этап строительства обхода Рузаевки. Новый импульс получило строительство дороги по улице Строительной. Также удалось отремонтировать свыше 50 километров трасс, входящих в опорную сеть региона.



В Саранской городской агломерации отремонтировано 11 участков протяженностью более 13 километров.



Глава Мордовии особо выделил дорожные проекты, которые не реализовывались долгие годы – завершен капремонт дороги по улице Фурманова и моста по улице Ботевградской, построена дорога в северной промзоне, обеспечивающая транспортную доступность для большого количества промышленных предприятий.



В следующем году планируется построить и отремонтировать еще более 380 километров дорог в 47 населенных пунктах.



Особое внимание, как подчеркнул руководитель республики, нужно обратить на проблемные участки. «Новые дороги должны быть безопасными, качественными и долговечными», - сказал Артём Здунов.

Глава Мордовии поставил задачу оперативно завершить проведение конкурсных процедур на следующий строительный сезон, чтобы подрядчики заблаговременно начали подготовку, а специалисты приступили к работе сразу, как только позволит погода.



Переход строительного и дорожного комплекса к четкой и спланированной работе отметил Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин. «Таких достижений за последнее десятилетие у нас не было. Со всеми задачами строители и дорожники справились на отлично. И это благодаря тому, что все все объекты - и большие, и малые - еженедельно рассматривались на совещании у Главы Мордовии», - сказал он.



Первый вице-премьер Игорь Фрейдин нацелил строителей и дорожников и в следующему году сдавать объекты вовремя. «Вы лучше меня знаете, что любой аврал - это всегда в три раза дороже», - сказал он.



Собравшихся поздравили также министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин и председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин.