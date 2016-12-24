Более 3 миллионов «кредитных» рублей перечислил мошенникам житель Саранска

В отдел полиции в столице Мордовии обратился местный житель, который сообщил о совершенном в отношении него типичном мошенничестве.

Как рассказал потерпевший, ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Специалист пояснил, что в эти минуты осуществляется подмена номера телефона в личном кабинете «мобильного банка» жителя Саранска. После этого, злоумышленники могут от его имени оформить кредит и вывести полученные денежные средства с лицевого счета.

После этого мнимый банкир сообщил, что есть возможность защититься от «атаки» аферистов - требовалось поехать в банк и получить максимальный заем, чтобы выбрать весь кредитный лимит. Потерпевший сделал все, как предписывалось, и оформил в банке кредит на сумму 3 миллиона 200 тысяч рублей.

При этом часть денежных средств поступила на его карту, а 1 миллион он получил в виде наличных. Следуя дальнейшим указаниям махинатора, мужчина через терминал перечислил всю сумму на указанные злоумышленником реквизиты.

Впоследствии, конечно, к жителю Саранска пришло понимание, в какую ловушку он угодил, и он сразу же отправился в полицию.

В настоящий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к хищению денежных средств.