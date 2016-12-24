В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2

Комфортное, светлое и просторное здание детской поликлиники №2 распахнуло свои двери в юго-западной части Саранска. Попадая внутрь, не сразу понимаешь, что это лечебное учреждение – яркие коридоры и кабинеты, дружелюбная атмосфера. Теперь дети и подростки будут получать медицинскую помощь в максимально комфортных условиях.

Детская поликлиника № 2 работает с 1971 года, обслуживает почти 15 тысяч детей в возрасте до 17 лет. На протяжении долгих лет медицинские специалисты располагались в трех помещениях в жилых домах, находящихся в разных точках района. Это вызывало массу нареканий от пациентов и доставляло родителям существенные неудобства. Переезд учреждения в новое здание площадью почти три тысячи квадратных метров позволил объединить все службы в одном месте.

Осмотреть новое место расположения поликлиники 28 декабря приехал Глава Мордовии Артём Здунов. Капитальный ремонт здания на территории клинической больницы №4 провели в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения, оснастили поликлинику современным медицинским оборудованием.

Осмотр начали с хирургического кабинета. Врач-хирург Владислав Панков рассказал о своей работе в поликлинике, возможности проведения малоинвазивных хирургических манипуляций в амбулаторных условиях благодаря отечественной современной аппаратуре. Он поблагодарил Главу Мордовии за улучшение условий работы медиков.

В кабинете ранней психологической помощи для детей с ограничениями возможностями здоровья – детским церебральный параличом, аутизмом, задержкой психического развития, есть все необходимое для коррекции психологического развития детей, проведения песочной терапии, снижения тревожности. Специализированное оборудование поликлиника получила благодаря гранду Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Артём Здунов с интересом расспросил, для чего предназначены те или иные зоны кабинета, уточнил специализацию психолога, работающего с детьми.

Полноценная игровая зона создана в кабинете здорового ребенка. Здесь мамы могут пеленать и кормить малышей, провести контрольное взвешивание, занять ребенка во время ожидания процедур профилактического осмотра.

Современным фармацевтическим холодильным оборудованием оснащены кабинеты хранения иммунобиологических препаратов и прививочной картотеки. Главный врач Ольга Акамова рассказала об итогах прививочной кампании против гриппа и коронавируса, гостям продемонстрировали программу иммунопрофилактики детей.

В поликлинике оборудована также современная клинико-диагностическая лаборатория, используется единая лабораторная информационная система. Она позволяет оперативно проводить исследование анализов, электронно доставлять результаты специалистам и видеть состояние маленьких пациентов в динамике.

Особое внимание Артём Здунов уделил ведению картотеки пациентов, подчеркнул необходимость обеспечить безопасное хранение данных карт в электронном формате. Поликлиника сейчас обслуживает 16 участков Ленинского и Октябрьского районов столицы Мордовии, а также населенных пунктов Ялга, Николаевка, Зыково, Монастырское, Пушкино и Полянки, в среднем по 900 человек на каждом. Было отмечено, что участковые педиатры теперь имеют каждые отдельное рабочее место. Ранее в одном кабинете работали по три доктора. Ольга Акамова рассказала, что у сотрудников поликлиники изменился даже подход к работе – все они рады таким комфортным условиям, просторным кабинетам.

С гастроэнтерологом Ириной Алявиной руководитель региона обсудил питание школьников и детсадовцев. Врач отметила, что благодаря тому, что в Мордовии организовано индивидуальное питание для детей, имеющих проблемы со здоровьем, стало меньше функциональных отклонений. Обеспечивается витаминизированное и усиленное питание в школах и детсадах. Сотрудники поликлиники № 2 ведут контроль питания в закрепленных за ними 10 образовательных и 17 дошкольных учреждениях.

Современным медицинским оборудованием оснащены и кабинеты УЗИ, ЭКГ, врача-офтальмолога и отоларинголога. Частично оборудование приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Обновление учреждений здравоохранения проводится по поручению Президента страны. На эту поликлинику приходилась очень большая нагрузка, при том, что размещалось учреждения всего на тысяче квадратных метров. Сейчас у них большое здание, - подчеркнул Артём Здунов, - Я посмотрел, как работают педиатры, ведется прием. Это не новое здание, но обходя его, этого даже не заметишь: оно полностью приведено в соответствие с современными требованиями. Такую работу в республике будем продолжать в рамках федеральных проектов».

В самое ближайшее время откроются обновленные поликлиники в Кочкурове и Краснослободске. В 2023 году будут разработаны ПСД на ремонт еще 10 поликлиник по всей Мордовии. Программа по модернизации учреждений здравоохранений первичного звена действует до 2025 года, но республика реализует ее с существенным опережением.