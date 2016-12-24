Майору ФСБ России Владимиру Ненюкову установили мемориальную доску

28 декабря 2022 года по инициативе общественности региона и при поддержке УФСБ России по Республике Мордовия на фасаде здания Института архитектуры и строительства МГУ им. Н.П. Огарева установили мемориальную доску майору ФСБ России Владимиру Ненюкову, погибшему в Республике Ингушетия при исполнении служебного долга.

В УФСБ по РМ Владимир Ненюков прошел путь от оперативного сотрудника до руководителя подразделения. За время службы зарекомендовал себя как профессионально грамотный сотрудник, замечательный друг и товарищ. Своей отзывчивостью к проблемам ближнего, бескорыстностью, спокойным, безотказным характером заслужил уважение коллег по работе.

С августа 2004 года Владимир Иванович проходил службу в Северо-Кавказском регионе, где неоднократно участвовал в сложных боевых операциях, проявляя выдержку, храбрость и героизм.

3 ноября 2005 года при проведении спецоперации по уничтожению банды боевиков в Республике Ингушетия служебный автомобиль, в котором находился офицер, попал под обстрел. Полученное им ранение оказалось смертельным.

Специальным Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина Ненюков В.И. награжден орденом Мужества (посмертно), а его имя внесено в списки сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия навечно.

На памятном мероприятии присутствовали руководство и студенты МГУ им. Н.П. Огарева, представители духовенства РМ, сотрудники и ветераны органов безопасности, родственники погибшего.

Светлая память о Владимире Ивановиче Ненюкове навсегда останется в сердцах знавших его людей.