Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд

В столице Мордовии построен еще один долгожданный участок автодороги. Речь идет о завершении строительства проезжей части в промзоне, соединяющей «северный тупик» и северный обход Саранска.

О необходимости дороги в этом районе города говорили многие годы, особенно в последнее время. На территории северной промзоны расположено свыше 40 предприятий и организаций с более 1,5 тысяч человек, работающих здесь в сфере торговли и оказания услуг, строительства и промышленного производства. Только в трех предприятиях, входящих в группу компаний «Оптикэнерго», трудится 830 человек.

Еще более 600 человек работают в расположенных в северной промзоне продуктовых и строительных магазинах, ремонтных предприятиях и автозаправочных станциях, автосервисах, предприятия по производству мебели, упаковки, промышленных и торговых складских помещениях, торговых домах, автобазах, гостиницах и кафе. Здесь всегда оживленный автотранспортный поток, по оценкам специалистов в месяц северную промзону посещает около 25 тысяч единиц грузового, легкового транспорта и строительной техники. Отсутствие хорошей дороги было серьезным препятствием для развития.



Представители бизнес-структур обратились к Главе Мордовии с просьбой решить вопрос и уже в текущем году объект был включен в программу социально-экономического развития республики на 2022-2026 годы, и распоряжением Правительства России на строительство дороги в промзоне Саранска было выделено свыше 380 млн рублей.

К работе приступила подрядная организация ООО «Мордовдорстрой», по словам руководителя которой Александра Мокшина, все было выполнено в рекордные сроки, за 2,5 месяца, но при полном соблюдении технологических норм. Протяженность новой дороги составила 3,6 км при двух полосах движения и ширине проезжей части в 7 метров. Предполагаемая нагрузка на автомобильную артерию приравнивает ее к дорогам высших категорий. Строительство этого участка не только дало прямой выезд на федеральную трассу «М-5 Урал», обеспечило транспортную доступность располагающихся здесь предприятий, но и разгрузило городские дороги.

Сегодня Глава Мордовии Артём Здунов проехал по новой транспортной артерии, оценил качество выполненных работ. Об этом поговорил и со строителями подрядных организаций. « Это крупная промышленная зона, новая дорога, безусловно, повлияет на инвестиционную привлекательность площадки. Главное - чтобы служила долго!», - сказал Артём Здунов.



Северный проезд свяжет северную промзону с городской объездной, сократив протяженность маршрута до магистральных автодорог на 20%. Ежедневное ожидаемое количество пользователей новым объектом дорожной инфраструктуры с учетом посетителей предприятий и организаций сферы услуг составит около 2 тысяч человек.



Председатель Совета директоров ГК «Оптикэнерго» Эвир Боксимер выразил благодарность руководству республики за решение застарелой транспортной проблемы: «Новая дорога позволила сделать из «Богом забытой территории», какой была северная промзона - современную деловую зону, где созданы все возможности для развития. Кроме того, автодорога на всей протяженности оснащена комфортной, хорошо освещенной пешеходной зоной - здесь можно безопасно идти, приятно, что о пешеходах тоже подумали».

Стоит отметить, что со стороны ул.Промышленной автодорога оборудована и новой автостоянкой площадью 5000 кв.м., в последующем здесь планируют организовать точки питания и дополнительные удобства для водителей. «Все должно быть удобно для людей!», - резюмировал Артём Здунов и поблагодарил строителей за качественно выполненную работу.