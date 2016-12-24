В Мордовии программа по капремонту школ в 2022 году выполнена полностью

На совещании по реализации программы капремонта школ с Минпросвещения РФ, прошедшем в режиме ВКС на площадке «Единой России», секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал Мордовию в числе лучших регионов, полностью завершивших программу по капремонту школ в 2022 году.



Строительство новой образовательной инфраструктуры и капитальный ремонт школ - одно из магистральных направлений Народной программы «Единой России», с которой партия одержала победу на выборах в 2021 году.



Подводя итоги работы по капремонту в 2022 году, Глава Мордовии, секретарь регионального отделения партии Артём Здунов отметил, что в текущем году участниками программы стали 12 школ, находящихся в Саранске и районах республики. На это затрачено почти 910 миллионов рублей. Особое внимание было уделено закупочным процедурам, которые прошли в установленные сроки и это дало возможность приступить к работам уже в марте этого года.

Школьников на время ремонта перевели в другие образовательные учреждения. Все было предварительно согласовано с родителями, школьными комитетами, поэтому никаких стрессовых ситуаций не возникло. Артём Здунов подчеркнул, что вся проведенная работа сплотила и педагогов, и детей, и родителей. В результате совместного обсуждения дизайнерских проектов ремонта школ, многие прозвучавшие идеи и предложения были применены на практике. На базе регионального отделения «Единой России» создан штаб общественного контроля, постоянно проводился мониторинг выполнения работ непосредственно на объектах. В состав «партийного десанта» вошли представители депутатского корпуса, секретари местных отделений партии, сторонники.



«Самое главное, мы сделали все то, чего от нас ждали. Были учтены все пожелания, мнения и предложения родителей и детей. Я старался лично контролировать процесс. Самых активных участников мы наградили, считаю, что таких людей надо обязательно поощрять», - сказал Артём Здунов.



Глава республики затронул еще несколько тем, ставших приоритетными для региона. Мордовия - один из ведущих центров по формированию школьного питания. Республика два года подряд становилась площадкой для проведения мероприятий федерального уровня по этой теме. Артём Здунов поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что при проведении капитального ремонта школ особое внимание было уделено оснащению пищеблоков. В следующем году это направление работы получит свое дальнейшее развитие. Актуальной названа и модернизация пришкольных спортивных площадок, находящихся в шаговой доступности. Такая задача поставлена на следующий год.



В 2023 году в Мордовии планируется капитальный ремонт 19 школ в Саранске и районах республики. Уже сейчас работы начались на пяти объектах.



«Постараемся отремонтировать школы к началу учебного года. Готовы взять и дополнительные объекты»,- резюмировал Артём Здунов.