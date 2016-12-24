Теперь студенты смогут получить военную специальность в Мордовии

27 декабря было опубликовано распоряжение Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, согласно которому при 16 федеральных государственных вузах откроются учебные военные центры. В перечень вошел и МГУ имени Н.П. Огарева.

«МГУ им. Н.П. Огарева выбран для создания военного учебного центра неслучайно. У нашего вуза есть многолетний опыт подготовки офицерских кадров запаса - до 2008 г. студенты имели возможность обучаться на военной кафедре. Однако, в связи с масштабным сокращением вооруженных сил в 2008 году кафедра была расформирована. С открытием ВУЦов начинается новый этап в системе военной подготовки обучающихся гражданских вузов и нашего университета в частности», - отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Обучение в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева будет производиться по двум военно-учетным специальностям: солдаты и сержанты запаса мотострелковых войск. Оно будет бесплатным и добровольным. Для молодых людей это большая перспектива - сразу после окончания вуза им будет присвоено воинское звание и они будут зачислены в запас Вооруженных сил Российской Федерации.

У выпускников появится выбор: строить карьеру по гражданской специальности или служить по контракту в Вооруженных силах и других силовых структурах РФ. Стоит отметить, что воинское звание присваивается только после успешного окончания университета, то есть если студент отчислен из вуза, то автоматически он будет отчислен и из военно-учебного центра.

Отбор обучающихся будет состоять из следующих этапов: прохождение медицинской комиссии, профессионально-психологический отбор, оценка текущей успеваемости и сдача нормативов по физической подготовке.

По плану подготовки в каждом из 16 новых военных учебных центров, будет объявлен набор 108 студентов - это три взвода по 36 человек. Один взвод - по подготовке сержантов, два других - по подготовке старших стрелков.