Жители Саранска продолжают платить аферистам за «возмещение ущерба» от ДТП

Сотрудниками уголовного розыска в Саранске устанавливаются причастные к мошенничествам, совершенным в отношении местных жителей. Деньги у горожан похищались под предлогом возмещения вреда пострадавшим в ДТП по вине родственников.

Как отмечается в информации МВД по РМ, за два дня от действий злоумышленников пострадали 7 человек, которые лишились 835 тысяч рублей. Преступления совершались по известной схеме: потерпевшим поступал телефонный звонок от «родственника» или от его имени с сообщением о случившейся дорожной аварии. Чтобы избежать уголовных последствий и для возмещения вреда пострадавшим в ДТП, требовалось заплатить денежные средства. При этом наличность было необходимо передать курьерам.

В пяти случаях сбережения жители Саранска, предположительно, передали одному и тому же человеку, на лице которого была медицинская маска. В силу возраста заявители не смогли назвать точные приметы молодого человека.

В настоящий момент устанавливается личность и местонахождение лиц, причастных к совершению преступлений.

Полицейские напоминают, что в последнее время в интернете нередко встречаются объявления о возможности дополнительного заработка в качестве так называемого курьера, которому необходимо забрать денежные средства у граждан, проживающих по определенным адресам, с целью дальнейшего перевода третьим лицам. Выполняя данные «поручения» гражданин рискует стать соучастником преступления и понести уголовную ответственность за совершение мошенничества.

Сейчас один такой саранский «курьер» уже готовиться предстать перед судом по обвинению в уголовном преступлении. В ходе расследования было установлено, что в октябре этого года 19-летний парень согласился потрудиться криминальным гонцом. Необходимо было подъезжать по указанному «работодателем» адресу, забирать денежные средства у граждан, а потом перечислять их на определенные счета, оставляя себе от каждой суммы 10%. В результате от его действий пострадали пять пожилых женщин, общая сумма причиненного ущерба составила 1 365 000 рублей. При этом более 135 тысяч полагались молодому человеку в качестве заработка.

Личность злоумышленника сотрудниками уголовного розыска была установлена, он был задержан по месту жительства. Вину в содеянном парень полностью признал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас его уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.