Сотрудники УФСИН по РМ подготовили тысячу подарков для детей из ДНР

Репортер

В преддверии Нового года личный состав аппарата Управления и подведомственных учреждений УФСИН России по Республике Мордовия  приняли участие в благотворительной акции по сбору новогодних подарков для детей из Донецкой Народной  Республики.

Акцию поддержали большинство сотрудников пенитенциарного ведомства.

Как отмечается, результатом проведения акции стала тысяча наборов сладостей, которые в ближайшее время будут доставлены по назначению.

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