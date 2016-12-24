Сотрудники УФСИН по РМ подготовили тысячу подарков для детей из ДНР

В преддверии Нового года личный состав аппарата Управления и подведомственных учреждений УФСИН России по Республике Мордовия приняли участие в благотворительной акции по сбору новогодних подарков для детей из Донецкой Народной Республики.

Акцию поддержали большинство сотрудников пенитенциарного ведомства.

Как отмечается, результатом проведения акции стала тысяча наборов сладостей, которые в ближайшее время будут доставлены по назначению.