Сотрудники УФСИН по РМ подготовили тысячу подарков для детей из ДНР

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Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
В преддверии Нового года личный состав аппарата Управления и подведомственных учреждений УФСИН России по Республике Мордовия приняли участие в благотворительной акции по сбору новогодних подарков для детей из Донецкой Народной Республики.
Акцию поддержали большинство сотрудников пенитенциарного ведомства.
Как отмечается, результатом проведения акции стала тысяча наборов сладостей, которые в ближайшее время будут доставлены по назначению.
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