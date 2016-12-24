В Саранске прошла заключительная в этом году сессия Госсобрания РМ

27 декабря прошла заключительная в этом году сессия Госсобрания Мордовии. В ее работе принял участие Глава РМ Артём Здунов.

Депутаты согласовали внесенную в региональный парламент Главой Мордовии кандидатуру Батыра Эмеева на должность заместителя председателя Правительства Мордовии.

«Батыр Эмеевич достаточно опытный и грамотный управленец. Работая в Правительстве Республики Дагестан, в Министерстве экономического развития России, ряде крупнейших предприятий, зарекомендовал себя профессионалом, способным решать серьезные задачи, запускать реальные производственные проекты. Под его началом созданы индустриальные парки, которые продолжают развиваться. На новой должности Батыр Эмеевич будет отвечать за привлечение инвестиций в экономику Мордовии, загрузку ТОСЭР и промышленных парков резидентами, создание особой экономической зоны, за наполнение допзаказами наших предприятий. Для нас сейчас это очень важно. Продуктивной работы!» - сказал Глава Мордовии Артём Здунов.

«Хочу поблагодарить Артёма Алексеевича за оказанное доверие. Изучив экономику Мордовии, могу смело сказать, что республика обладает большим экономическим, инновационным, кадровым потенциалом. Мордовия также прогрессивна в плане создания инфраструктуры для ведения бизнеса. Я готов постоянно отчитываться перед депутатским корпусом о тех достижениях, которые мы вместе будем добиваться», - отметил в ответном слове Батыр Эмеев.

И.о. председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин выступил с отчетом о результатах деятельности Правительства республики. Он рассказал об актуальных направлениях работы исполнительного органа госвласти и основных аспектах социально-экономической ситуации в регионе.

Также на сессии были утверждены параметры бюджета Мордовии на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В 2023 году доходы предполагаются в объеме 53,86 млрд рублей, в 2024 году – 52,46 млрд рублей, в 2025 году – 46,11 млрд рублей. Расходная часть бюджета ориентирована на безусловное исполнение действующих социально значимых расходных обязательств и составит в 2023 году 55,84 млрд рублей. Около 33 млрд рублей планируется направить на социальную сферу. На улучшение жилищных условий жителей республики предусмотрено 702 млн рублей.

В обсуждении бюджетного вопроса приняли участие руководители депутатских фракций и профильных комитетов. Прозвучал ряд вопросов. Глава Мордовии Артём Здунов обратился к присутствующим на сессии руководителям министерств и депутатам, напомнив, как принимался бюджет прошлого года, и какие проблемные вопросы пришлось решать.

«Давайте вспомним, как мы принимали бюджет прошлого года, — сказал Артём Здунов. — Мы сейчас немного почувствовали, что мы можем. А раньше, что мы не могли увеличить доходы? Сейчас отсутствует задолженность перед бизнесом. А раньше несколько миллиардов были должны. Вот так! Просто подход поменяли! И людей!»

Были рассмотрены и другие вопросы. В частности, по инициативе прокурора Мордовии Сергея Лапина принят Закон РМ «О дополнительной мере социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Документ определяет порядок и условия предоставления лицам указанной категории, достигшим возраста 23 лет, жилищного сертификата на оплату полной или частичной стоимости приобретаемого жилья.

Завершая сессию, председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин подвел итоги парламентского года. Также к депутатам обратился Глава Мордовии Артём Здунов.

«Следующий год будет, безусловно, интересным, с новыми задачами. Самое главное, чтобы все были здоровы, чтобы в следующем году с победой вернулись наши ребята и без потерь. Берегите себя! С остальным мы точно справимся. У нас сильная команда и дружный коллектив», - сказал лидер республики.