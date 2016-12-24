Батыр Эмеев назначен заместителем председателя Правительства РМ

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Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм-канале и в своих аккаунтах в социальных сетях.
«В команде Мордовии пополнение. Подписал указ о назначении заместителем председателя правительства республики Батыра Эмеева. Его кандидатуру поддержали депутаты на сессии Госсобрания.
С Батыром Эмеевичем мы плотно работали в Дагестане, где он был министром промышленности и энергетики. Зарекомендовал себя профессионалом, способным запускать производственные проекты. Под его началом созданы индустриальные парки, которые продолжают развиваться. На новой должности Батыр Эмеевич будет отвечать за привлечение инвестиций в экономику Мордовии, загрузку ТОСЭР и промышленных парков резидентами, создание особой экономической зоны, за наполнение допзаказами наших предприятий. Продуктивной работы!»
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Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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