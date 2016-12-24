Глава Мордовии поздравил спасателей республики с профессиональным праздником

Бесстрашных специалистов, приходящих на помощь людям в чрезвычайных ситуациях, чествовали 27 декабря в Главном управлении МЧС России по Республике Мордовия. По видеосвязи спасателей поздравили Президент страны Владимир Путин и глава МЧС России Александр Куренков.



Глава Мордовии Артём Здунов отметил: «Спасатель - это символ чести и мужества, как сказал наш Президент, доверия людей к нам, органам власти. В последнее время мы уделяем много внимания вопросам профилактики, и это дает свои плоды - вы помните, как мы заканчивали прошлый год, какие у нас были пожары. В текущем году ситуация улучшилась, во многом это результат использования беспилотных летательных объектов, видеомониторинга, что позволило нам избежать крупных пожаров. На треть снизилось и число погибших».



Глава Мордовии подчеркнул, что в вопросах профилактики нельзя снижать активность - от этого зависит жизнь и безопасность людей. Тем более на федеральном уровне вносятся изменения в программу школьного образования. Школьники на курсе ОБЖ будут изучать основы военной и медицинской подготовки. Новые образовательные модули касаются вопросов оказания первой помощи, строевой подготовки, обращения с оружием, использования средств индивидуальной защиты, порядка действий при обнаружении пожара и эвакуации и так далее. Артем Здунов обратился к специалистам МЧС с просьбой оказать образовательным учреждениям необходимую методическую и практическую помощь. Используя для этого, в том числе, созданную инфраструктуру на базе учебного городка гражданской защиты и лагеря «Школа безопасности» в Большеберезниковском районе.



Также будет продолжаться поддержка пожарно-спасательного спорта. У республики есть серьезные достижения в этом направлении - сотрудники МЧС Мордовии становились чемпионами мира. В 2023 году наш регион сам примет такие международные соревнования.



Артём Здунов поблагодарил сотрудников и ветеранов спасательных служб за самоотверженную работу, пожелал здоровья и благополучия, и вручил заслуженные награды. Также он заверил, что руководство республики со своей стороны продолжит оказывать спасателям всю необходимую поддержку.