Жителя Саранска полиция объявила в розыск по уголовной статье

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Отделом полиции №3 УМВД России по Саранску разыскивается Рогулев Дмитрий Вячеславович, 1989 года рождения, житель г. Саранск, подозреваемый в совершении преступления по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Приметы: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы темные. Был одет: куртка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Рогулева, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-39, 29-90-23, 89997781881 или 102(02).
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