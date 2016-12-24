В Атяшево открылся современный многофункциональный социокультурный центр «Наяда»

В канун Нового года жители Атяшева получили настоящий подарок - в районном центре открылся современный многофункциональный социокультурный центр «Наяда».

Строительство важного для района объекта началось в феврале этого года и уже в конце декабря центр распахнул свои двери для посетителей. В здании разместился бассейн, тренажерный зал, пространство для проведения культурно-досуговых мероприятий для людей разных возрастов. В день спортивные помещения могут принять до 900 человек. В объект вложено более 246 млн рублей.

Глава Мордовии Артём Здунов осмотрел тренировочные зоны, плавательный бассейн, универсальный зал, мастерские, медицинский кабинет, оценил качество проведенных работ. На втором этаже школьники под руководством тренера состязались в мастерстве по настольному теннису. Дмитрий Жданкин поблагодарил руководителя республики: «Исполнилось давнее желание о создании в нашем поселке секции настольного тенниса. Теперь у нас есть отличная возможность заниматься спортом в прекрасных условиях».

В этот день в новом бассейне прошли первые соревнования по плаванию среди школьников.



«Сегодня знаменательный день для всего района - открыт такой прекрасный многофункциональный центр. Я внимательно все посмотрел, считаю, что есть все предпосылки, чтобы в поселке воспитывались новые чемпионы. Главное - здесь есть возможность и для проведения культурных мероприятий. Атяшевский район в этом году существенно продвинулся с точки зрения инфраструктуры. Пользуйтесь на здоровье, растите новых чемпионов!» - сказал Артём Здунов.



Заместитель Председателя Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы России Юлия Оглоблина отметила, что несмотря на сложности, с которыми столкнулась страна в текущем году, все федеральные проекты и программы, направленные на улучшение качества жизни людей, продолжают претворяться в жизнь.

«Для села главная программа - это «Комплексное развитие сельских территорий». Мордовия - в числе первых в стране по ее реализации, в Государственной Думе республику ставят в пример другим регионам. Важно, что Глава республики лично держит на контроле каждый из объектов, качество и сроки проведения работ», - сказала она.



Награды были вручены строителям ООО «Стройинвест и К», возводившим центр. Артём Здунов поблагодарил их за качество работ и мастерство.



В универсальном зале центра, куда также заглянул Глава Мордовии, проходил мастер-класс по рисованию для воспитанников местного дома творчества. Под музыку дети рисовали море. Артём Здунов посмотрел работы, пообщался с преподавателями. Не обошлось и без предновогоднего чуда - каждый начинающий художник получил по сладкому новогоднему подарку от Главы республики.