В Мордовии презентовали обзор новогодних активностей и развлечений

«Все мы гордимся вашим подвигом!»
Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
Туристско-информационный центр РМ собрал воедино доступные для жителей и гостей республики праздничные предложения
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Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
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