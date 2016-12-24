В Мордовии презентовали обзор новогодних активностей и развлечений

Социум

Туристско-информационный центр РМ собрал воедино доступные для жителей и гостей республики праздничные предложения

Посмотреть подробно можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/stock/gzRtPoekLLiVDC9smLea6zbt

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