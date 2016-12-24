В поселке Атяшево после масштабной реконструкции заработала современная станция водоочистки

«Елка желаний»
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В преддверии Нового года в Атяшевском районе началась эксплуатация обновленной станции водоочистки. С работой нового оборудования в ходе рабочей поездки 27 декабря ознакомился Глава Мордовии Артём Здунов.
В этом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» проведена масштабная реконструкция системы водоснабжения рабочего поселка Атяшево - полностью реконструирована станция водоочистки и проложено 12,5 км нового трубопровода. Это существенно улучшило ситуацию с подачей воды населению, которая ранее не соответствовала требованиям по целому ряду показателей.
Глава республики осмотрел оборудование, которым пользуется оператор. На экраны выводится вся необходимая информация о показателях водного ресурса, который поступает в скважины и после фильтрации поставляется потребителям.
После этого Артём Здунов оценил работу самого водоочистного цеха. Подъем воды ведется на 4 скважинах. На станции выполнена заменена обсадных труб, насосного и электрического оборудования, установлены фильтрующие комплексы. После подъема и очистки вода попадает в резервуары хранения воды с гидроизоляцией.
В сутки станция очищает почти 1,5 тысячи кубических метров воды - этого достаточно, чтобы обеспечить не только местных жителей, но и вновь построенный бассейн, который открыл двери для атяшевцев в декабре этого года в новом социокультурном центре «Наяда».
На реконструкцию системы водоснабжения рабочего поселка Атяшево было затрачено свыше 220 млн рублей.
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