В Саранске начинающий водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 26 декабря около шести часов вечера на проспекте 50 лет Октября в Саранске 19-летний начинающий водитель (стаж у парня с 2022 года) за рулем автомашины «ВАЗ-2110» совершил наезд на 43-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшую с травмами доставили в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи ее отпустили домой с  назначенным амбулаторным лечением. Как отмечается, водитель управлял авто в трезвом виде.

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