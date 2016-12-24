В Саранске прошло новогоднее представление под патронатом Главы Мордовии

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26 декабря в Республиканском Дворце культуры состоялось новогоднее представление, которое ежегодно проходит под патронатом Главы Мордовии. В мероприятии приняли участие более 450 ребят со всех районов республики. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных, малообеспеченных семей, из семей, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР и Херсонской области, а также юные жители региона, оставшиеся без попечения родителей, и дети участников СВО. Праздник проводился с соблюдением всех мер санитарной безопасности.
Гостей встречали главные новогодние персонажи – Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои. Ребята водили хороводы вокруг главной елки республики, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах, загадывали желания, пели песни и рассказывали стихи. Каждый ребенок получил подарок – большую мягкую игрушку. Затем на сцене РДК для них состоялось новогоднее шоу «Снежная волна».
«Мы все, взрослые и дети, целый год ждем этого восхитительного праздника, потому что связываем его с волшебством и чудом. Я желаю вам крепкого здоровья, верных друзей и исполнения всех желаний. Пусть сбываются ваши мечты!» - поприветствовала собравшихся от имени Главы Мордовии Артёма Здунова заместитель министра социальной защиты населения, труда и занятости населения РМ Светлана Шувалова.
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