Дмитрий Чернышенко рассказал об итогах работы службы 122 и портала «Объясняем.рф»

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В Координационном центре Правительства подвели итоги работы службы 122. На совещании присутствовали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко представители Минобороны, Минцифры, ОНФ, АНО «Диалог», АНО «Национальные приоритеты» и всех регионов России.
С момента запуска горячей линии 122 в 2020 году колл-центры службы приняли больше 107 млн звонков, из них 59 млн – только в этом году.
«Пик пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости «Омикроном», – рассказал Дмитрий Чернышенко. – С начала частичной мобилизации по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры 122 и ресурсы «Объясняем.рф». Сегодня все субъекты строго соответствуют нормативам работы службы. Горячая линия 122 за этот период обработала порядка 2 млн звонков».
Для колл-центров было подготовлено 735 ответов на актуальные и самые распространённые вопросы. Эта информация также публиковалась на портале «Объясняем.рф».
Во время проведения частичной мобилизации данный портал стал основным источником достоверной информации для граждан. Раздел «Частичная мобилизация» с момента своего запуска набрал больше 50 млн просмотров, а суммарных охват постов по данной теме составил 239 млн просмотров. Чаще всего пользователи обращались за ответами про порядок вступления в добровольцы и отправку посылок военнослужащим.
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