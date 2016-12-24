В Саранске рассмотрели проект бюджета республики на 2023 год

В Госсобрании Мордовии в очном формате состоялись публичные слушания по проекту бюджета республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В заседании приняли участие депутаты парламента, члены регионального Правительства, представители политических партий и общественных организаций.

Врио Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин представил прогноз социально-экономического развития на 2023 – 2025 годы, отметив, что по ряду позиций предполагается превышение среднероссийских показателей.

Министр финансов РМ Сергей Тюркин озвучил основные параметры, заложенные в проекте бюджета Мордовии на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годо». В 2023 году доходы предполагаются в объеме 53,86 млрд. рублей, расходы – 55,848 млрд. рублей. Более половины бюджетных средств запланировано на социальную сферу. Будет обеспечено финансирование агропромышленного комплекса, дорожного хозяйства, а также реализация национальных проектов и выполнение наказов.

При обсуждении законопроекта председатель Федерации профсоюзов РМ Сергей Борисов предложил рассмотреть возможность установления величины МРОТ в республике с превышением общероссийского показателя, что позволит сократить количество граждан с низкими доходами.

Директор саранской СОШ № 30 Вячеслав Жаров поднял вопрос патриотического воспитания, отметил необходимость увеличения финансирования по направлению начальной военной подготовки школьников, а также содержания школьных музеев и музейных комнат.

«Поступившие от участников заседания предложения получат отражение в протоколе, который будет направлен в Правительство Республики Мордовия», - подвел итог публичным слушаниям Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин.