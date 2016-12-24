«Пироман» из Ковылкино выслушал приговор за поджог патрульного автомобиля ГИБДД

В Мордовии суд вынес приговор 53-летнему жителю города Ковылкино по обвинению в поджоге патрульного автомобиля ГИБДД. «Огненную акцию» мужчина устроил в октябре этого года

Как было установлено в ходе расследования, вечером 3 октября житель райцентра уже прилично «под градусом» пришел к зданию местного отдела ГИБДД. Он искал свой мобильный телефон, который по его предположению выронил в патрульном автомобиле. В этой машине на него недавно оформляли протокол за отказ от медосвидельствования при подозрении на пьяное вождение.

Повредив дверные ручки автомобиля, товарищ проник в салон транспортного средства. Но мобильник отыскать не удалось, и тогда он решил поджечь автомобиль. Обнаружив в багажном отделении канистру со смазочным материалом, районный «пироман» облил этой горючей жидкостью и поджег бумажный лист, который бросил на переднее пассажирское сиденье. Убедившись, что произошло возгорание внутренней отделки салона, мужчина с места преступления скрылся.

Его, конечно, быстро отыскали. Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей. На фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога».

По информации прокуратуры РМ, с учетом полного возмещения причиненного ущерба суд приговорил мужчину к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.