В Мордовии полицейские ликвидировали подпольный цех по производству поддельной водки

Достояние республики
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ выявлен факт производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции в крупном размере и незаконного использования средств индивидуализации товаров.
В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в гараже жителя Лямбирского района полицейские обнаружили пластиковые емкости со 120 литрами спирта, этикетки, винтовые пробки и более 9300 пустых бутылок.
Кроме того, оперативники изъяли готовую к реализации партию 1090 бутылок водки под брендом регионального производителя объемом 0.25 и 0.5 литров.
Как установили полицейские, для изготовления спиртосодержащей жидкости 40-летний житель Мордовии в соседних регионах приобретал спирт, пустую тару, пробки, приспособление для закатывания. После этого он разливал жидкость по бутылкам и наклеивал соответствующие этикетки. Далее продукция упаковывалась в картонные коробки с целью реализации индивидуальным предпринимателям на территории региона.
В настоящее время обнаруженная спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности местного жителя и лиц, осуществляющих приобретение и реализацию продукции.
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Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
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