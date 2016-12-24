Суд арестовал 28-летнего жителя Саранска, подозреваемого в убийстве

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 28-летнему местному жителю Роману Чернове. Работающий в одной из служб такси мужчина подозревается в убийстве.



Как сообщалось ранее, 24 декабря в дежурную часть полиции Саранска поступила информация о кровопролитной разборке на улице Гагарина. В ходе выезда, на месте происшествия с признаками насильственной смерти был обнаружен 41-летний погибший.

Смертельное ранение мужчина получил на улице во время конфликта с несколькими мужчинами. Во время потасовки один из них ударил потерпевшего ножом, после чего покинул место преступления. Оперативниками уголовного розыска подозреваемый был задержан в квартире своей знакомой, где он скрывался от сотрудников полиции.

По словам 28-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в ночь на 24 декабря между ним и ранее ему незнакомым мужчиной произошла ссора в одном из саранских кафе. С целью дальнейшего выяснения отношений они договорились о встрече на следующий день, куда приехали с друзьями. Итог этой встречи оказался трагичным - от полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящий момент СК по РМ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы убийства и предшествующей конфликтной ситуации. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Информацию о личности погибшего приводит телеканал Рен-ТВ. «Убитым оказался 41-летний Владимир Левин, чемпион России по гонкам на BMX 2000 года. Как нам удалось выяснить, Левин стоял у истоков российских BMX-гонок. Он также выиграл первенство России 1997-1998 годов».