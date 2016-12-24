Более 9,5 миллионов рублей передали аферистам жители Мордовии за прошедшую неделю

По информации МВД по РМ, с 19 по 25 декабря в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о хищении денежных средств обратились 30 местных жителей, которые лишись более 9,5 миллионов рублей.

По-прежнему самыми распространенными способами совершения преступлений остается защита от несанкционированного списания и оформления кредита неизвестными с последующим переводом сбережений на так называемый резервный счет или безопасные депозиты. Подобным образом 8 потерпевших потеряли более 7 миллионов рублей.

Еще 900 тысяч рублей лишились местные жители, планируя заработать на электронных торгах и инвестировать в акции.

Порядка 600 тысяч рублей передали заявители через «курьеров» мошенникам под предлогом возмещения вреда пострадавшим в ДТП, якобы совершенных их родственниками.

Около 300 тысяч рублей потерпевшие потеряли во время продажи и покупки различных товаров в сети Интернет.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или силовых ведомств – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Не переводите в качестве предоплаты денежные средства за товар, а также не сообщайте никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Для перечисления вам денежных средств достаточно только номера банковской карты.