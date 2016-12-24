В Мордовии опубликовали график выплаты пенсий в новогодние праздники

Репортер

Жители республики, которым пенсия доставляется через отделения почтовой связи, смогут получить пенсионные выплаты по графику, начиная с 3 января 2023 года с учетом выходных дней.

Так, пенсионерам, проживающим в Саранске, а также получателям, относящимся к отделениям почтовой связи (ОПС) Кочкурово и Берсеневка выплаты за 3, 4 и 5 января доставят в эти же дни. 6-го января пенсию принесут тем, кто ее получает 6, 7 и 8 января.

В ОПС Левженский и Зыково выплата пройдет по следующему графику:

- за 3-е и 4-е января пенсию доставят в эти же дни.
- 5-го января выплата придет за 5 и 6 января
- 6-го января - за 7,8 и 9 января.

В ОПС Горяйновка, Булгаково, Семилей, Новые Турдаки, Старые Турдаки и Красномайский определены следующие даты доставки пенсии:

- 3-го января - за 3,4 и 5 января
- 5-го января - за 6,7,8 и 9 января.

В отделениях почтовой связи сел Напольная Тавла, Подлесная Тавла, Мордовское Давыдово, Сабаево, Качелай выплату доставят:

- 4 января - за 3,4 и 5 января
- 6 января - за 6,7 и 8 января.

В остальных отделениях почтовой связи республики определен следующий график доставки:

- 3 января - за 3,4 и 5 января
- 6 января - за 6,7 и 8 января

С 9 января выплата пенсий будет осуществляться по обычному графику доставки.

Информация о доставке пенсий через отделения почтовой связи региона за январь представлена во всех отделениях почтовой связи Мордовии.

Пенсионерам, получающим пенсии и иные социальные выплаты через кредитные учреждения (на счет банковской карты либо на счет по вкладу ) в первой половине месяца выплаты будут перечислены досрочно:
- 28 декабря - тем, кто получает 5 числа
- 29 декабря - тем, кто получает 15 числа.

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