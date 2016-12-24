Премьер Мордовии Владимир Сидоров ушел на пенсию

Глава Мордовии Артём Здунов сообщил о сложении Владимиром Сидоровым полномочий председателя Правительства Мордовии в связи с выходом на пенсию.

«Удовлетворил просьбу председателя правительства Мордовии Владимира Сидорова о выходе на пенсию. В течение двух недель в соответствии с законодательством будет предложена кандидатура на эту должность.



Правительство республики продолжает свою работу в действующем составе».