В 2023 году в Лямбирском районе отремонтируют более 20 км дорог

В следующем году в Лямбирском районе продолжится ремонт дорог. Это коснется следующих участков: Саранск-Б. Березники — дорога, пролегающая до села Скрябино; от трассы Саранск-Нижний Новгород до села Смольково; от трассы Саранск-Ульяновск до села Михайловка; путь, который ведет в деревню Щербаково. В общей сложности благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проложат 16 километров нового асфальта.

Еще 5 км дорог на сумму 42 млн. рублей планируют отремонтировать по программе «Содействие». Сюда войдут такие объекты: в Лямбире – улицы 40 лет Победы и Комсомольская, в Берсеневке – ул. Совхозная, в Александровке — 50 лет Победы, в Суркино – ул. Молодежная, а также подъезды к селу Татарская Свербеевка и деревню Блохино.

Кроме того, в 2023 году в селе Лямбирь заасфальтируют улицы: Луговая, Аграрная, 70 лет Победы и начнут строительство по улицам: Салимова, Усманова, Заречная, Маринова, Западная.