Мордовия заняла высокое место в «Зеленом рейтинге» эффективного обращения с отходами

Правительство России подвело итоги экологического развития регионов за 11 месяцев 2022 года. Для этого уже второй год подряд «Российский экологический оператор» публикует «Зеленый рейтинг», основанный на данных об обращении с отходами.

Оценивались несколько критериев. Среди них – возможность жителей раздельно собирать отходы, уровень удовлетворенности услугами ТКО. Учитывался и фактор бесперебойности вывоза мусора.

По итогам рейтинга Мордовия заняла 11 место и вошла в топ-20 регионов в сфере обращения с отходами. На территории республики раздельный сбор мусора введен более десяти лет назад. Систему сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в Саранске можно сравнить с высокими стандартами любого европейского города. На переработку можно отправить металл, пластик, растительные отходы и стеклотару. В этом году Мордовия дополнительно приобрела больше 500 современных контейнеров для стекла. Их установят в шаговой доступности в Саранске и в районах.

Также в регионе работает линия компостирования. Она перерабатывает древесные отходы – ветки, кустарники в ценное органическое удобрение – компост.

В планах на следующий год – строительство в Лямбирском районе мусоросортировочного комплекса