Бывший первый заместитель главы Администрации Рузаевки получил 2 года условно за служебный подлог

В Мордовии огласили приговор бывшему первому заместителю главы Администрации городского поселения Рузаевка. Экс-чиновник был признан виновным в служебном подлоге.

По данным следствия, в 2020 году между администрацией Рузаевки и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на поставку и монтаж комплекса очистных сооружений «ЛОС-КН-600» для яйцеперерабатывающей фабрики в городе на сумму 66,6 млн рублей.

Несмотря на то, что на момент приемки построенного объекта, часть работ и стоимость их выполнения не соответствовали проектно-сметной документации, первый замглавы подписал акты выполненных работ и дал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Согласно заключению эксперта, стоимость по несоответствиям составила более 2,8 млн рублей.

Эти денежные средства были похищены представителем коммерческой организации. Тот ранее уже ответил за это хищение в суде. Он был признан виновным в мошенничестве и получил 4 года лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Но главное - в ходе следствия им в полном объеме был возмещен причиненный ущерб.

Теперь пришло время и его «партнера». Бывшему первому заместителю главы Администрации городского поселения Рузаевка назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Как отмечается в сообщении Следственного комитета по РМ, уголовные дела возбуждались на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.