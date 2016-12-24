Бывший первый заместитель главы Администрации Рузаевки получил 2 года условно за служебный подлог

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В Мордовии огласили приговор бывшему первому заместителю главы Администрации городского поселения Рузаевка. Экс-чиновник был признан виновным в служебном подлоге.
По данным следствия, в 2020 году между администрацией Рузаевки и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на поставку и монтаж комплекса очистных сооружений «ЛОС-КН-600» для яйцеперерабатывающей фабрики в городе на сумму 66,6 млн рублей.
Несмотря на то, что на момент приемки построенного объекта, часть работ и стоимость их выполнения не соответствовали проектно-сметной документации, первый замглавы подписал акты выполненных работ и дал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Согласно заключению эксперта, стоимость по несоответствиям составила более 2,8 млн рублей.
Эти денежные средства были похищены представителем коммерческой организации. Тот ранее уже ответил за это хищение в суде. Он был признан виновным в мошенничестве и получил 4 года лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Но главное - в ходе следствия им в полном объеме был возмещен причиненный ущерб.
Теперь пришло время и его «партнера». Бывшему первому заместителю главы Администрации городского поселения Рузаевка назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.
Как отмечается в сообщении Следственного комитета по РМ, уголовные дела возбуждались на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.
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