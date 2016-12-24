В Саранске сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве после конфликта в кафе

Как сообщает МВД по РМ, 24 декабря в дежурную часть полиции Саранска поступило сообщение об убийстве, совершенном на улице Гагарина. В ходе выезда, на месте происшествия с признаками насильственной смерти был обнаружен 41-летний погибший.

Смертельное ранение мужчина получил на улице во время конфликта с несколькими мужчинами. Во время потасовки один из них ударил потерпевшего ножом, после чего покинул место преступления. Оперативниками уголовного розыска подозреваемый задержан в квартире своей знакомой, где он скрывался от сотрудников полиции.

По словам 28-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в ночь на 24 декабря между ним и ранее ему незнакомым мужчиной произошла ссора в одном из саранских кафе. С целью дальнейшего выяснения отношений они договорились о встрече на следующий день, куда приехали с друзьями. Итог этой встречи оказался трагичным - от полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящий момент СК по РМ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы убийства и предшествующей конфликтной ситуации. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Информацию о личности погибшего приводит телеканал Рен-ТВ. «Убитым оказался 41-летний Владимир Левин, чемпион России по гонкам на BMX 2000 года. Как нам удалось выяснить, Левин стоял у истоков российских BMX-гонок. Он также выиграл первенство России 1997-1998 годов».

Также приводится и причина конфликта в кафе - Левин заступился за девушку, которую начал избивать ее бывший парень. Журналисты Рен-ТВ пообщались с братом погибшего Антоном.

«Вечером произошел конфликт. Они пошли в бар посидеть, там были девушки. Там друг брата сидел разговаривал с одной девушкой, брат – с другой. И тут заходит человек и начинает обеих девушек выволакивать оттуда. Брат с его другом вступились за девушку. А он говорит, мол, я бывший муж. И брат с этим бывшим мужем вышли поговорить. Они поговорили, обменялись номерами, договорились на следующий день встретиться. А на следующий день произошло... то, что произошло», – рассказал Антон.

По его словам, друзья его брата подрались со сторонниками бывшего мужа девушки еще до прихода на место событий самого Левина.

«Там уже был применен нож со стороны того самого человека, одному из друзей руку пробили. Брат туда прибежал уже на подмогу. У них там драка произошла. А вот тот человек, который был с ножом, это был не тот, с кем брат разговаривал в баре. Это либо его друг, либо кто-то такой. У убийцы конфликта с моим братом не было никакого. Видимо, он решил за своего дружбанца заступиться», – заключил Антон.