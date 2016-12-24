Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»

Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки и ее мама Ольга Владимировна в субботу, 24 декабря, были в гостях у Артёма Здунова. Аня подарила Главе Мордовии акварель, нарисованную собственноручно, а руководитель региона исполнил ее новогоднее желание – поехать в большой парк развлечений!

За чаем общались, как давние знакомые. Глава Мордовии оценил картину, подаренную юной художницей: «Меньше года занимаешься в художественной школе? Удивительно, очень талантливо выполненный рисунок! Нужно обязательно развиваться в этом направлении».

Аня рассказала о том, чем сейчас живет ее родной город – Рузаевка. Мама подтвердила – в последние годы город железнодорожников переживает настоящий бум развития общественных пространств, строятся новые парки, спортивные площадки. Аня поинтересовалась - как Глава Мордовии относится к экологическим инициативам, обсудили – в каких проектах сможет участвовать активная пятиклассница, которая хочет сделать мир чище и лучше.

В разговоре о человеческом неравнодушии и желании помочь речь зашла о героических поступках детей из Мордовии, которые вошли в недавно изданную книгу «Волшебные сказки о детях-героях». Один из экземпляров этой книги Артём Здунов подарил Ане – тема гостью очень заинтересовала.

Встреча закончилась обещанием прислать Главе республики фотографии из поездки на «Остров Мечты», которая состоится уже в ближайший вторник. Крытый всесезонный парк развлечений «Остров Мечты» находится в Москве, состоит из территорий 9 сказочных миров, более 35 захватывающих дух аттракционов и променада под семью стеклянными куполами. «Я так мечтала побывать там!» - призналась Аня.

Напомним, «Елка желаний» - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Глава Мордовии Артём Здунов также присоединился к благотворительному проекту «Мечтай со мной» по исполнению детских желаний в канун Нового года.