В Краснослободске капитально отремонтировали поликлинику

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Краснослободском районе капитально отремонтировали поликлинику. На эти цели направлено 55 млн руб.

Строители полностью заменили крышу, обновили все инженерные коммуникации, включая системы электро-, тепло- и водоснабжения, а также установили канализацию, вентиляцию, сети связи, в том числе и видеонаблюдения. В поликлинике теперь новые оконные блоки, двери, полы, а самое главное – закуплено медицинское оборудование и мебель.

Так, по программе модернизации первичного звена здравоохранения для оказания качественной медпомощи населению в поликлинике появилось новое диагностическое оборудование: аппарат ультразвуковой диагностики, электрокардиограф, электроэнцефалограф, холтер, авторефрактометр, новые хирургические столы с электроприводом, гинекологическое кресло с автоподбором высоты и локальным освещением, а также стол для массажа.

По словам медработников, в поликлинике трудоустроены все необходимые специалисты первичного звена: педиатры, участковые врачи и узкие специалисты, в том числе ведет прием ревматолог. Оборудован кабинет оказания паллиативной медицинской помощи. На первом этаже в случае необходимости оказания неотложной помощи открыт кабинет дежурного врача.