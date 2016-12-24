В Кадошкинском районе открылся кинозал «КадошКино»

В рамках реализации национального проекта «Культура» в РДК Кадошкинского района открылся новый кинозал «КадошКино» на 30 мест.

В кинозале появилась акустическая система, новые светильники, установлена необходимая техника, удобные кресла, а также пьедестал в проекционной комнате. Оборудована кинокасса.

Также при грантовой поддержке Фонда кино, размер которой составил 9 млн. рублей, приобретено оборудование, с помощью которого можно смотреть фильмы, в том числе в 3D формате.