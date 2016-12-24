В Кадошкинском районе открылся кинозал «КадошКино»

#МЫВМЕСТЕ 2022
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
В рамках реализации национального проекта «Культура» в РДК Кадошкинского района открылся новый кинозал «КадошКино» на 30 мест.
В кинозале появилась акустическая система, новые светильники, установлена необходимая техника, удобные кресла, а также пьедестал в проекционной комнате. Оборудована кинокасса.
Также при грантовой поддержке Фонда кино, размер которой составил 9 млн. рублей, приобретено оборудование, с помощью которого можно смотреть фильмы, в том числе в 3D формате.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень