В УФСИН по Мордовии подвели итоги работы за 2022 год

23 декабря в Саранске члены Общественного совета при республиканском УФСИН и Общественной наблюдательной комиссии подвели итоги работы за 2022 год. В ходе встречи общественники и правозащитники посетили первый следственный изолятор.

Встреча правозащитников и общественников началась с осмотра условий содержания осужденных в следственном изоляторе. Особое внимание уделили камерам для содержания несовершеннолетних и женщин, помещениям для проживания осужденных, которые находятся в отряде хозяйственного обслуживания, осмотрели пищеблок и учебный класс.

На заседании с подробным докладом о проделанной работе в 2022 году выступил начальник УФСИН России по Республике Мордовия Леонид Мустайкин. Руководитель пенитенциарного ведомства отметил, что «в 2022 году стартовал пилотный проект по трудоустройству бывших осужденных в сфере строительства, который реализуется при поддержке Главы Республики Мордовия». Так, одной из участниц проекта стала недавно освободившаяся из мест лишения свободы жительница Рузаевки. Девушка получила гарантированную работу на одном из масштабных объектов республики.

Леонид Мустайкин сделал акцент на расширении сети исправцентров. В общей сложности в них размещены 536 осужденных. Работу в этом направлении решено продолжить и увеличить количество как самих центров, так и дополнительных мест.